Ankara Mezarlıklara ulaşmak dijital ortamda artık daha kolay

MEZARLIKLARA ULAŞMAK DİJİTAL ORTAMDA ARTIK DAHA KOLAY

Ankara Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı, Başkentli vatandaşların yakınlarının kabirlerinin yer aldığı konumu daha rahat ve kolay bir şekilde bulabilmesi amacıyla Mezarlık Bilgi Sistem Uygulamasını (MEBİS) güncelledi. MEBİS uygulamasına https://mebis.ankara.bel.tr adresinden ulaşılabilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı, Başkentlilerin mezar yeri ve konumlarına daha kolay ulaşmalarını sağlayan “Mezarlık Bilgi Sistem Uygulaması”nı (MEBİS) güncelledi.

Başkentliler, kabir sorgulamasına daha basit bir sistemle web ve mobil servisler üzerinden konum simülasyonları ile birlikte artık daha kolay ulaşabilecek.

MEZARLIK BİLGİLERİNE ULAŞMADA KOLAYLIK

Vatandaşlar güncellenen MEBİS uygulamasını https://mebis.ankara.bel.tr adresi üzerinden şu aşamaları geçerek kullanabilecek:

-Önünüze çıkan ekranda mezarlık seçimini yapınız

-İsteğinize bağlı olarak “Ad, Soyadı, Baba adı, Ada, Parsel” bilgilerinden istediğinizi kullanarak sorgulama yapınız

-Sonuç ekranında gelen yakınınızın kabir yerini görmek için “Haritada Göster” butonuna tıklayınız

-Mevcut konumdan kabre kadar ulaşabilmek için “Yol Tarifi” butonuna tıklayınız

-Rota ve mezarlık konumunu çıktı alabilmek için “PDF” butonuna tıklayınız

NOT: Haber ve haberle ilgili fotoğraflar mail adreslerine gönderildi, görüntüler ise “FTP” adresine konuldu. (FOTOĞRAFLI-GÖRÜNTÜLÜ)