Ankara'da O Bölgeye 9 Kilometrelik Yeni Bulvar! Çalışmalar Başladı...

BAŞKAN YAVAŞ MÜJDEYİ VERDİ: BAŞKENT’E 9 KİLOMETRELİK YENİ BULVAR GELİYOR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Bağlıca Bulvarı ve Türk Kızılayı Caddesi’ni (Eski Hava Hastanesi önü) birbirine bağlayacak yeni bulvar çalışmasına başlayacakları müjdesini verdi.

Sosyal medya hesapları üzerinden projeye ilişkin paylaşımda bulunan Başkan Yavaş, “İlk etapta Mehmet Akif Ersoy Caddesi ve Şehit Hikmet Özer Caddesi’ne bağlantı sağlayacağız. Ankara’da rahat trafik akışını tesis etmek için çalışmayı sürdürüyoruz” dedi. 9 kilometrelik alternatif yeni bulvar sayesinde Etimesgut ilçesine ulaşım çift taraflı rahatlayacak.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkent trafiğini rahatlatacak yeni projeler için düğmeye bastı.

Etimesgut İstasyon Caddesi’nin yıllardır çözülemeyen trafik sorununu çözmek için Büyükşehir Belediyesinin imkanlarıyla çalışmaları başlatan Başkan Yavaş, Etimesgut ilçesinin trafiğini daha da rahatlatacak yeni bir bulvar çalışmasının başlayacağı müjdesini verdi.

Başkan Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla Bağlıca Bulvarı ve Türk Kızılayı Caddesi’ni (Eski Hava Hastanesi önü) yeni yapılacak bulvarla birbirine bağlayacaklarını açıkladı.

“ANKARA’DA RAHAT TRAFİK AKIŞI TESİS ETMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Etimesgut ve Sincan bölgesinde yaşayan vatandaşların uzun yıllardır çözülemeyen trafik sorununu çözme sözü veren Başkan Yavaş, Büyükşehir Belediye Meclisi’ne sunduğu ancak reddedilen proje için, “Etimesgutlular, Sincanlılar duysun. Kredi vermeseniz de size rağmen bu inşaatı yapacağız” dedi ve sözünü tutarak inşaatı başlattı.

İhale sürecinin ardından Fen İşleri Daire Başkanlığı, Türk Kızılayı Caddesi Kızılay binası önü ile Eski Hava Hastanesi önüne 2 adet köprülü kavşak yapımı için ilk kazmayı vurdu. Etimesgut İstasyon Caddesi’nin trafik yoğunluğuna neşter vuracak projenin ilk etabının başlamasının ardından Başkan Yavaş, Ankaralılara seslenerek, Etimesgut ilçesinin ulaşımını kolaylaştıracak alternatif yeni bir bulvar daha yapacaklarını şu sözlerle paylaştı:

“Bağlıca Bulvarı ve Türk Kızılayı Caddesi’ni bağlayacak yeni bulvar yapımına başlıyoruz. İlk etapta Mehmet Akif Ersoy Caddesi ve Şehit Hikmet Özer Caddesi’ne bağlantı sağlayacağız. Ankara’da rahat trafik akışını tesis etmek için çalışmayı sürdürüyoruz.”

ETİMESGUT BÖLGESİNE ULAŞIM ÇİFT TARAFLI RAHATLAYACAK

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Etimesgut bölgesine ulaşımı çift taraflı rahatlatmak için Bağlıca Bulvarı’nı Türk Kızılayı Caddesi’ne bağlayacak yeni alternatif bir bulvarın yapım çalışmalarına da başladı.

Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında inşaa edilecek 9 kilometrelik bulvar , 3 gidiş ve 3 geliş olak üzere toplam 6 şeritten oluşacak. Yeni bulvarın yapılmasıyla birlikte Başkent Ankara hem yeni bir bulvara kavuşacak hem de Mehmet Akif Ersoy Caddesi ve Şehit Hikmet Özer Caddesi’nin bu bulvarla bağlantısı sağlanacak.