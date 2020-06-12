Belediye'nin desteği çığ gibi büyüyor! Başkent'in güçlü kadınları

-Fatma Gökdoğan: “68 doğumluyum. 15 yıl oldu pazarda çalışmaya başlayalı. Pazarda kadın emekçisiyim. Çalışmayı seviyorum. İki çocuğum var. Hem eşime destek oluyorum hem çocuklarımı okutuyorum. Her işin zorluğu var ama ben seviyorum. Pazarcı arkadaşlarım çok iyi ve her konuda yardımcı oluyorlar. Pazarcılık erkek işi diyorlar ama kadınlarda yapabilir. Hiç zorlanmıyorum. İnsanın kendi parasını kazanması çok güzel bir şey. Yeter ki kadınlar istesin, dik dursun. Her işi yapabiliriz. Bütün kadınlara tavsiyemdir. Birinden yardım beklemek yerine kendileri çalışsın. Kimseye muhtaç olmasınlar.”