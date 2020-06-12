Belediye'nin desteği çığ gibi büyüyor! Başkent'in güçlü kadınları

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yerel eşitlik eylem planını hayata geçirerek, “ Kadın Dostu Başkent” olma yolunda çalışmalarına devam ediyor. 10 bin kadınla anket çalışmasının ardından Bebek Bakım Odaları açıldı.
BAŞKENT’İN GÜÇLÜ KADINLARI
Kadın Sığınma Evlerinin kapasiteleri artırıldı, Hanımlar Lokali’nin ismi Kadınlar Lokali olarak değiştirildi. Büyükşehir Belediyesi şimdi de üreten kadın pazarcıların sorunlarını ve ihtiyaçlarını belirliyor.
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