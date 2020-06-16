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- 16 Haz 2020 - 11:59

Vitamin Büfeleri’nden dondurma sürprizi

Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren ve Başkentlilerin uğrak yerleri arasında yer alan ‘‘BELKO Vitamin Büfeleri’’ ürün çeşitlerine bir yenisini eklemeye ve büfe sayısını artırmaya hazırlanıyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Ankara Büyükşehir Belediyesi vatandaşların sağlığını korumak ve c vitamini ihtiyacını karşılamak için hizmete soktuğu BELKO Vitamin Büfeleri, Başkentlilere sıcak yaz günlerinde tatlı bir sürpiz hazırlıyor.
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Yaz kış taze sıkılmış uygun fiyatlı meyve suyu satışı yapan BELKO Vitamin Büfeleri, ürün çeşitliliğine bir yenisini daha ekliyor. BELKO Vitamin Büfeleri, yaz mevsiminin vazgeçilmezi olan dondurma satışları için gün sayıyor.

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BÜFE SAYISI ARTACAK

El değmeden ve hijyen şartlarına uygun olarak hazırladığı portakal, nartakal (nar ve portakal), limonata, havuç, nar ve vişne suyunu Başkentlilerle buluşturan BELKO Vitamin Büfeleri; Kızılay bölgesinde 7, Sıhhiye’de 2, Ulus ve Batıkent Gimsa önünde 1 adet olmak üzere toplam 11 noktada hizmet veriyor.

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Başkentlilerin yoğun ilgi gösterdiği, Cumartesi günü dahil haftanın 6 günü 08.00-19.00 saatleri arasında günlük meyve suyu satışının yapıldığı BELKO Vitamin Büfelerinin sayısı da önümüzdeki günlerde artırılacak. BELKO Limited Şirketi, artan talep nedeniyle 11 noktanın dışında Kolej Metro İstasyonu ve Demetevler 12. Cadde’de 2 yeni büfeyi hizmete sokmayı planlıyor.

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DAMAKLAR ŞENLENECEK

Başkentlilerin uğrak noktası olan BELKO Vitamin Büfeleri, taze meyve suları kadar ürün yelpazesine ekleyeceği dondurma ile de damakları şenlendirecek.

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Sade, çikolatalı ve meyve çeşitlerinden oluşacak dondurmaların vitamin büfelerinin raflarında yerini alacağını belirten BELKO Gıda Üretim Müdürü Fatih Yiğit, şu bilgileri verdi:

“Ankara’da toplam 11 noktada vatandaşlara hizmet vermekteyiz. Şu anda portakal, nar, nartakal, vişne ve havuç suyu çeşitlerimiz var ve bunlara inşallah yenilerini de ekleyeceğiz. Bunların yanı sıra metro istasyonlarında toplam 25 noktada otomatlarımızla faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Kısa bir süre içinde dondurma satışlarına başlayacağız. Yeni ürünlerle ile ilgili çalışmalarımız devam edecek ve bunları da halkımızla buluşturacağız.”

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Vitamin Büfelerinde satışa sunulan ürünlerin TSE standartlarına uygun olarak ve günlük olarak hazırladığına dikkat çeken Gıda Mühendisi Hande Özmen ise, “Büyükşehir Belediyesi BELKO Vitamin Büfeleri olarak halkımıza taze, doğal ve katkısız meyve suyu hizmeti sağlamaktayız. Portakal sularımız büfelerimizde taze olarak satılırken, diğer meyvelerimiz üretim hanelerimizde hazırlanmakta olup tazeliği bozulmadan büfelerimize ulaşmaktadır. Halkımız gönül rahatlığı ile ürünlerimizi tüketebilir” dedi.

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BELKO Vitamin Büfelerinin müdavimleri arasında yer vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesinin bu hizmetinden duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

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-Barış Öz: “Hazırlamış olduğunuz taze meyve sularını çok beğeniyor ve her gün tüketiyorum. Taze meyve sularından en çok portakal suyunu seviyorum.”

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-Sultan Seven: “Büyükşehir Belediyesinin hijyen kurallarına uyarak hazırladığı meyve sularından oldukça memnunum ve severek tüketiyorum. Dondurma satışı da gerçekleşirse çok mutlu olurum. Büyükşehir Belediyesine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum.”

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