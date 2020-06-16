Vitamin Büfeleri’nden dondurma sürprizi

Sade, çikolatalı ve meyve çeşitlerinden oluşacak dondurmaların vitamin büfelerinin raflarında yerini alacağını belirten BELKO Gıda Üretim Müdürü Fatih Yiğit, şu bilgileri verdi:



“Ankara’da toplam 11 noktada vatandaşlara hizmet vermekteyiz. Şu anda portakal, nar, nartakal, vişne ve havuç suyu çeşitlerimiz var ve bunlara inşallah yenilerini de ekleyeceğiz. Bunların yanı sıra metro istasyonlarında toplam 25 noktada otomatlarımızla faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Kısa bir süre içinde dondurma satışlarına başlayacağız. Yeni ürünlerle ile ilgili çalışmalarımız devam edecek ve bunları da halkımızla buluşturacağız.”