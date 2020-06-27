Parklarda banklara sosyal mesafe ayarı - Ankara

PARKLARDA BANKLARA SOSYAL MESAFE AYARI

Koronavırüs kovıd 19 tedbırlerı kapsamında ülke genelınde yapılan koruyucu tedbırler devam edıyor. 1 hazıran ıtıbarıyle normalleşme sürecıne gırılmesıne rağmen sağlık bakanlığı39nın tedbırlerın sürdürülmesıne yönelık önerılerı doğrultusunda mamak beledıyesı ılçe genelınde dınlenme ve park alanlarındakı banklarda da sosyal mesafenın uygulanması ıçın önlemler almaya başladı.

Bankların ortalarına düzenek yerleştiren belediye aynı anda iki kişinin aralarında mesafe bırakarak oturmasını zorlayan bir sisteme gitti. Adına sosyal mesafe konsolu denen düzenekle parklarda birçok kişinin yan yana oturup sohbet ettiği bank ve oturma alanları sosyal mesafe kuralına uygun olarak düzenleniyor. Böylelikle vatandaşların dinlenirken sosyal mesafe kuralına uyması da sağlanmış olacak.

SOSYAL MESAFE DÜZENI ÖNEMLI

Uygulama kapsamında yeni tip banklara en fazla iki kişinin oturabileceğini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse bankların arasına birer metre mesafe bırakıldığını belirterek normalleşme sürecinin başlaması ile vatandaşların virüsten korunmak amacıyla sosyal mesafe kuralına ve maske kullanımına dikkat etmesi gerektiğinin de altını çizdi. Köse Öncelikle vatandaşlarımızın gösterdiği duyarlılığa teşekkür etmek istiyorum. Halkımızın yoğun olarak tercih ettiği park ve bahçeler ile sosyal alanlarda banklarda da sosyal mesafe düzeni getirmek istedik. Sosyal mesafe hem kendi can sağlığımız hem de çevremizdeki insanlar için çok önemli. Hemşehrilerimizin de buna uyması çok önemli dedi.