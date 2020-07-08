Mamak Belediyesinde Yeni Hedef Play-Off potasına girmek - Ankara

Covid-19 sonrası Beyaz Sezon (Oynanmamış) ilan edilen Türkiye Basketbol Ligi,16 Ekim’de yeniden başlıyor. Lige katılım için gerekli koşulları gerçekleştiren Mamak Belediyesi, geçen sezon elde ettiği başarılı performansı bu yılda göstermek için parkede ter dökecek.1 Eylül’de çalışmalara başlayacak olan Yeşil-Beyazlılar’da yola Baş antrenör Murat Dikmen’le devam edilecek. Dikmen, “Takımı yeniden oluşturma sürecinde öncelikle iç transferleri sonrasında ise dış transferleri tamamlayacağız. Geçen yıl Play-Off potasında girmeyi başarmıştık. Bu yılda aynı başarılı performansı göstermek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz” dedi.
Maçlar canlı yayınlanacak
Salgın sonrası Mamaklıların spor müsabakalarına hasret kaldığını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Ülkemiz, aldığı ciddi tedbirler sayesinde korona virüs ile mücadele sürecini çok güzel bir şekilde yönetti ve yönetmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yapmış olduğu bu kriz yönetiminin başarısı, tüm dünya ülkelerine örnek oldu. Bu alınan önlemler sayesinde parkeye dönecek takımımızın seyir zevki yüksek maçlarını, Mamaklılar canlı yayınlarımız ile izleyebilecek” dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.