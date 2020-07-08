Ankara'da Ahşap evlere doğallık ve sıcaklık kazandırıyorlar...

AHŞAP EVLERE DOĞALLIK VE SICAKLIK KAZANDIRIYOR

ENDÜSTRIYEL AHŞAP ÜRÜNLERINDE BIRINCI SINIF HIZMET ANLAYIŞI SUNAN ATİA AHŞAP ÜRÜNLERININ EVLERDE VE IŞ YERLERINDE KULLANIM KOLAYLIKLARINI PAYLAŞTI.

Ahşap ve el işçiliği ürünlerle proje firması olarak 40 yılı aşkın süredir hizmet veren ATİA ahşap ürünlerinin kullanımını anlattı. Ahşabın doğallığı ve sıcaklığı temsil ettiğini belirten ATİA kurucusu Haluk İder Ahşap sıcak ve doğal görünüm kazandıran materyal olarak bizlerin en çok kullandığı üründür. Ahşaba cam ve metal de zaman zaman eşlik edebilir.

Ahşabın en önemli özelliği doğal olmasıdır. İnsana zarar vermez dedi. Endüstriyel ahşap ürünlerinde A kalite tercih edilmesinin altını çizen İder Yüzey koruyucu malzemelerimizde dünyaca ünlü sağlık standartları ile kabul gören kurşunsuz ürünler ve bitkisel yağlar kullanıyoruz. Metal aksamlarda da aynı şekilde dünya markalarını kullanmaya özen gösteriyoruz diye konuştu.

Mobilya tercihi yapılırken kurşunsuz malzemelerden üretilen ürünlerin seçilmesi gerektiğinin altını çizen Haluk İder sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekti. Mobilyalarda kullanılan boyalara da dikkat edilmesi gerektiğini belirten İder Boya insan sağlığını direkt olarak ilgilendiren bir madde. Bu yüzden kullanılan ürünlerde sağlık standartlarına uygun hareket edilmeli. Sadece yüzey olarak güzel görünen tercihlerden ziyade mutlaka kullanılan boyanın kalitesi ve markası araştırılmalıdır diye konuştu.

ATIA HAKKINDA

1997de Ankara Sitelerde Haluk İDER tarafından 180 m2lik bir imalat atölyesi olarak kurulan Atia 2014 yılında içerisinde ahşap atölyesi cila atölyesi proje ofisi ve CNC işlem merkezi barındıran 2500 m2lik bir alana sahip olmuştur. 2019 yılında ise bulunduğu konumu bozmadan Ankara Hasanoğlanda 8 dönüm üzerine kurulu 3000 m2lik fabrika ile toplamda 5500 m2lik alanda faaliyetlerini sürdürmektedir.

Kişiye ve firmalara özel üretim ve tasarımlar ile çalışmalarını sürdüren ATİA konut ofis ticari mekanlar kamu kurum ve kuruluşları için projeler üretmektedir. 40 yıllık tecrübesi ile mobilya sektörüne yenilikler getiren Atia uyguladığı projeler ve inovatif ar-ge çalışmaları ile hayallerin ötesinde yaşam alanlarını kullanıcılarıyla buluşturup değer katıyor.