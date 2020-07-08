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- 08 Tem 2020 - 14:37

Hedef: Daha hızlı hizmet! Ankara Büyükşehir cenaze nakil araç filosunu genişletiyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, cenaze nakil araç filosunu 15 yeni araç daha katarak güçlendirdi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Ankara Büyükşehir Belediyesi cenaze nakil araç filosunu, 15 yeni araç daha katarak güçlendirdi. Büyükşehir tarafından cenaze hizmetlerinin daha hızlı ve güvenli yapılması amacıyla 20 olan cenaze nakil aracı sayısı yeni araçların gelmesiyle birlikte 35’e yükseldi. Normalleşme süreciyle birlikte ziyarete açılan mezarlıklarda cenaze namazları sosyal mesafe kuralına göre kılınmaya devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, cenaze nakil araç filosunu 15 yeni araç daha katarak güçlendirdi.

Şehir içi ve şehir dışına 7/24 ücretsiz cenaze nakil araçlarıyla hizmet veren Büyükşehir Belediyesi, daha önce 20 olan nakil aracı sayısını yeni alınanlarla birlikte 35’e yükseltti.

Büyükşehir Belediyesi, cenazesi olan vatandaşların cenaze hizmetlerini yerine getirmesi konusunda her türlü desteği sağlamayı sürdürüyor.

Artan nüfusa bağlı olarak daha kaliteli, hızlı ve güvenli cenaze hizmeti sunmayı amaçlayan Mezarlıklar Daire Başkanlığı, 15 yeni cenaze nakil aracı satın alarak araç sayısını artırdı. Cenaze hizmetlerinde kullanılan araçların şehir içi ve şehir dışında önemli ölçüde nakil hizmetini karşıladığına dikkat çeken Ankara Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanı Köksal Bozan, şu bilgileri verdi:

Cenaze nakil hizmetleri Ankaralılar için oldukça önemli bir hizmet. Vatandaşlarımız cenazeleri olduğunda duygusal ve zor anlar yaşıyorlar. Ankara’mızda günde ortalama 50’ye yakın ölüm vakası yaşanırken, bunlardan yaklaşık 10 cenazenin il dışına nakili yapılıyor. İl içinde Karşıyaka Mezarlığı ve Mahalle Mezarlıkları için ciddi oranda nakil araç ihtiyacımız oluyor. Eski araçlarımızın arıza vermeye başlamasıyla birlikte Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’a araçların yetersiz olduğu konusunda bilgi verdik. Başkanımızın talimatıyla yaklaşık 2 ay önce hazırlıklarımıza başladık ve 15 yeni cenaze nakil aracını filomuza ekledik. Toplam 35 aracımızla Ankara halkına en güzel hizmeti vermek için hazırız.”

YENİ NORMAL SÜREÇTE CENAZE HİZMETLERİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi normalleşme süreciyle birlikte mezarlıkları ziyarete açarken, cenaze namazlarının sosyal mesafe kuralına uyularak kılınmasını sağlamaya ise devam ediyor.

Cenaze hizmetlerinde toplum sağlığını önceleyen titizlikte hizmet veren Mezarlıklar Daire Başkanlığı, mezarlıklar ve cenaze namazının kılındığı alanlarda günlük dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Mezarlıklarda maske kullanımına önem verdiklerini, maskesi olmayan vatandaşlara ücretsiz maske dağıttıklarını belirten Bozan, yeni tedbirler hakkında şu değerlendirmelerde bulundu:

“Cenaze namazlarını eskiden olduğu gibi toplu halde değil sabah 10.00 ve akşam 17.00 saatleri arasında sınırlı olarak gerçekleştiriyoruz. Gelen tüm cenazeleri tek tek yıkayarak, namazlarını kıldırarak, define göndererek alanlarda ciddi kalabalıkların oluşmasını engelliyoruz. Giriş kapılarında ve namaz kılınan alanlarda vatandaşlarımızın maske kullanıp kullanmadığını, sosyal mesafeye uyup uymadıklarını sürekli kontrol ediyoruz. Maske, kolonya ve su ikramında bulunup, anonslar yaparak vatandaşlarımızı sık sık uyarıyoruz.”

Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz cenaze nakil hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, ALO 188 ya da Başkent 153’ü arayarak yararlanabiliyor.
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