Beypazarı İlçesine Yapılan yatırımlar denetlendi!

AK Parti Ankara Bölge Milletvekili Hacı Turan, Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Polat, Beypazarı’nda yapımı devam eden ve yapılması planlanan yatırımlar hakkında görüşmeler gerçekleştirdi.

Heyet ilk olarak Ankara Üniversite Beypazarı Meslek Yüksekokulu yanında yapımına devam edilen 200 kız 200 erkek öğrenci kapasiteli Kredi ve Yurtlar Kurumu inşaatını yerinde inceledi. Daha sonra ilçe merkezinde bulunan ve kullanım ömrünü tamamlamak üzere olan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tesisleri ile Oğuzkent mevkiinde bulunan sentetik çim sahayı inceledi.

Ardından ilçede yapılması planlanan, içerisinde kapalı spor salonu, yüzme havuzu, tenis kortları, antrenman sahaları, çim saha, yürüyüş yolları ve birçok spor donatısını içinde bulunduracak olan yeni spor kompleksi alanında incelemelerde bulundu.