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- 09 Tem 2020 - 09:58

Tüm tedbirler alındı! Millet Kıraathanesi’nde yaz konserleri başladı - Ankara

Mamak Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her ilçede mutlaka bir tane olacak dediği Millet kıraathanelerini geçtiğimiz hafta açılış töreniyle Mamaklılara kazandırdı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Mamak Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her ilçede mutlaka bir tane olacak dediği Millet kıraathanelerini geçtiğimiz hafta açılış töreniyle Mamaklılara kazandırdı. Haftanın 7 günü hizmet verecek kıraathanelerde kitap da var, sohbet de, çay da var, çorba da… Açılışın ardından etkinliklerin de startının verildiği Millet Kıraathanelerinden Saimekadın Millet Kıraathanesi ve Neşet Ertaş Millet Kıraathanesi’nde yaz konserleri de başladı. Mamak Belediyesi Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Korosu her akşam vatandaşlara ücretsiz müzik ziyafeti verirken, seslendirdikleri eserlerle vatandaşların kulaklarının pasını sildi. Kıraathanelere vatandaşların ilgisi gözle görülürken etkinliklerde sosyal mesafe ve maske kullanımına da dikkat edildi. 

Vatandaşın buluşma noktası olacak

Millet Kıraathanelerinin vatandaşların buluşma noktaları olacağının altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, koronavirüs tedbirleri kapsamında Millet Kıraathanelerinde sosyal mesafe ve maske başta olmak üzere tüm tedbirlerin ve önlemlerin alındığına vurgu yaparak, “Pandemi hepimizi olumsuz yönde etkileyip üzdüğü için bu anlamda fiziksel mesafeye dikkat edecek şekilde bir etkinlikler yapıyoruz. Yine koronavirüs tedbirleri kapsamında bu etkinliklerimize devam edeceğiz. Hemşehrilerimizi sanatla, müzikle hep bir arada tutacağız. Onların mutluluğuna mutluluk katmayı hedefliyoruz” dedi.
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