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- 09 Tem 2020 - 10:39

Yenimahalle, Yamaçevler Projesi ile bin 500 adet gecekondunun kentsel dönüşümünü gerçekleştiriyor

Yenimahalle Belediyesi’nin ilçede gecekonduyu tarihe gömmek amacıyla gerçekleştirdiği “Yamaçevler Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi”nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Yenimahalle Belediyesi’nin ilçede gecekonduyu tarihe gömmek amacıyla gerçekleştirdiği “Yamaçevler Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi”nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Yenimahalle'ye yakışır, modern, kaliteli ve sosyal donatı alanlarına sahip konutlar yapılması amacıyla düzenlenen Yamaçevler Projesi ile 66 hektar alanda bin 500 adet gecekondunun kentsel dönüşümünü gerçekleştiriyor.

Gecekonduların yüzde 75’inin yıkımını bitiren belediye ekipleri bugünlerde hafriyat alımı ve alan düzenlemesi yapıyor.

Şimdi sıra modern konutlarda

Çalışmaların aralıksız devam ettiği Yamaçevler'de, gecekonduların yıkımı etap etap tamamlanırken 5 bin 200 Yenimahalle sakininin yaşadığı bölgeyi kapsayan projede bugüne kadar 504 gecekondu sahibi, kentsel dönüşüm alanı içerisinde bulunan muhtelif parsellerden imar tapu satışı yapılarak hak sahibi oldu. Yeşil alanları ve sosyal donatı alanları ile birlikte 2+1 ve 3+1 daire tiplerinde 4 bin konutun bölgeye kazandırılacağı Yamaçevler Kentsel Dönüşüm Projesi'nin, 174 bin metrekarelik yeşil alan ve 15 parkı içerisinde barındıracak şekilde yapımı planlanıyor. İlçemizde gecekondu bölgesi kalmadı

Amacının gecekonduyu tarihe gömmek olduğunu bildiren Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Yamaçevler Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi, Yenimahalle'nin geleceği için büyük önem taşıyor. Amacımız vatandaşlarımızı mağdur etmeden modern, yaşanılabilir ve sosyal bir semt oluşturmak. Bölgede yaşayanlar ile gerekli görüşmeleri yaptık ve sürekli görüşme halindeyiz. Onları bulundukları yerde ev sahibi yapmak istiyoruz. Yenimahalle’mizde başka gecekondu bölgesi de kalmadı” dedi.
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