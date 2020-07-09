Şehit askerlerin cenazeleri memleketlerine uğurlandı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde, havai fişek fabrikasındaki patlayıcı maddelerin taşındığı sırada meydana gelen patlamada Jandarma Astsubay Çavuş Halil Tuna Akgöz, Jandarma Uzman Çavuş Mesut Yazar ve Jandarma Uzman Onbaşı Fatih Monga şehit düşerken, 11 kişi de yaralandı.
Patlamada şehit düşen askerler için Sakarya İl Jandarma komutanlığında tören düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, şehit yakınları ile kent protokolü katıldı. Düzenlenen törenin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şehitlerin tabutlarına omuz verdi. Bakan Soylu, şehit yakınlarına başsağlığı diledi.
Tören sonrasında şehitlerin cenazeleri memleketlerine gönderildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.