Haberler Ankara Haberler Ankara
- 09 Tem 2020 - 22:29

Şehit askerlerin cenazeleri memleketlerine uğurlandı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen patlamada şehit düşen 3 askerin cenazeleri düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.

mask

Sakarya’nın Hendek ilçesinde, havai fişek fabrikasındaki patlayıcı maddelerin taşındığı sırada meydana gelen patlamada Jandarma Astsubay Çavuş Halil Tuna Akgöz, Jandarma Uzman Çavuş Mesut Yazar ve Jandarma Uzman Onbaşı Fatih Monga şehit düşerken, 11 kişi de yaralandı.

Patlamada şehit düşen askerler için Sakarya İl Jandarma komutanlığında tören düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, şehit yakınları ile kent protokolü katıldı. Düzenlenen törenin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şehitlerin tabutlarına omuz verdi. Bakan Soylu, şehit yakınlarına başsağlığı diledi.

Tören sonrasında şehitlerin cenazeleri memleketlerine gönderildi.
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Başkent Tiyatroları, ABB TV’de canlı yayınla seyirciyle buluşuyor mask
Başkent Tiyatroları, ABB TV’de canlı yayınla seyirciyle buluşuyor
Yenimahalle, Yamaçevler Projesi ile bin 500 adet gecekondunun kentsel dönüşümünü gerçekleştiriyor mask
Yenimahalle, Yamaçevler Projesi ile bin 500 adet gecekondunun kentsel dönüşümünü gerçekleştiriyor
Beypazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, tüm faaliyet alanlarında denetimler gerçekleştirdi - Ankara mask
Beypazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, tüm faaliyet alanlarında denetimler gerçekleştirdi - Ankara
Tüm tedbirler alındı! Millet Kıraathanesi’nde yaz konserleri başladı - Ankara mask
Tüm tedbirler alındı! Millet Kıraathanesi’nde yaz konserleri başladı - Ankara
Barolara ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda - Ankara mask
Barolara ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda - Ankara
Beypazarı İlçesine Yapılan yatırımlar denetlendi! mask
Beypazarı İlçesine Yapılan yatırımlar denetlendi!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL