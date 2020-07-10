Turizm merkezlerinde "kaçak yapıya" geçit verilmiyor - Foto Haber

Muğla'daki imar barışına aykırı yapıların yıkımına devam ediliyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da yakından takip ettiği çalışmalarda, villa, rezidans ve otel inşaatı gibi kaçak yapıların yıkımı aralıksız sürüyor.
Bodrum, Marmaris, Ortaca ve Fethiye gibi ilçelerde belirlenen 1584 yapı belirli aralıklarla yıkılıyor.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Ortaca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kaçak olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verilen yapıların bulunduğu Gökbel Mahallesi'ne geldi.
Ekipler, İztuzu Plajı ve Dalyan Kanalı manzaralı Hayıtlıöz mevkisindeki belirlenen lüks villaların yıkımlarına başladı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yıkım sırasında bir olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.