Haberler Ankara Haberler Ankara
- 16 Ağu 2020 - 09:15 G: 16 Ağu 2020 - 09:26

Ankara Büyükşehir’in ücretsiz çekici hizmeti devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi başlattığı yeni uygulamalarla vatandaşların hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Eskişehir Yolu, İstanbul Yolu, Konya Yolu ve Samsun Yolu üzerinde bulunan 4 kurtarma aracıyla, araç kaza ve arızalarında sürücülere ücretsiz çekici hizmeti veriliyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask

Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı ile vatandaşların hayatını kolaylaştıran uygulamalara imza atmayı sürdürüyor.

Günlük olarak Başkent trafiğine çıkan sürücülere yönelik ücretsiz çekici hizmetini hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi bu hizmetle, 4 ana bulvar üzerinde araç arızası ya da kazalar nedeniyle yaşanan trafik sıkışıklığının önüne geçmeyi amaçlıyor.

ARAÇ KAZA VE ARIZALARINA ANINDA MÜDAHALE

Fen İşleri Daire Başkanlığının hafta içi her gün 07.00-09.30 saatleri arasında Eskişehir Yolu, İstanbul Yolu, Konya Yolu ve Samsun Yolu üzerinde bulundurduğu çekiciler, araçları arızalanan ve kaza yapan sürücülere anında müdahale ediyor.

Trafik sıkışıklığının yaşanmaması ve uzun süreli beklemelerin önüne geçilmesi için araç kazası ve arızası durumunda sürücüler, Başkent 153'ü arayarak ücretsiz çekici hizmeti talebinde bulunuyor. Büyükşehir ekipleri arızalanan ya da kaza geçiren araçları trafik güvenliğini gözeterek araç sahibiyle birlikte sanayiye kadar götürüyor.

DÖRT ANA ARTERDE ÇEKİCİ DESTEĞİ

Ankara Büyükşehir Belediyesinin sürücüleri ekonomik yönden rahatlatan uygulaması 4 ana arterde Haziran ayından itibaren devam ediyor.

Bu hizmetten yararlananların sayısı her geçen gün artarken, aracında yaşanan arızadan dolayı yolda kalan Halil Demirhan adlı bir vatandaş memnuniyetini şu sözlerle dile getirdi:

Sabah işe giderken Samsun Yolu'nda aracım arızalandı. Sağ olsun Belediyemiz ücretsiz çekici gönderdi ve yolu açarak trafiği rahatlattı. Mansur Yavaş Başkanımıza çok teşekkür ederim. Eğer böyle bir hizmet olmasaydı 1-2 saat çekici bekleyecektim ve işime geç kalacaktım.”

16 Ağu 2020 - 09:15 Ankara- Belediyeler

# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Başkan Altınok: “100 bin ton asfalt serimi yapacağız” - Ankara mask
Başkan Altınok: “100 bin ton asfalt serimi yapacağız” - Ankara
Ankaralı bisiklet tutkunlarının beklediği “Mavi Yol” açıldı mask
Ankaralı bisiklet tutkunlarının beklediği “Mavi Yol” açıldı
Bott-Lee Geri Dönüşüm Atölyesi, Yenimahalle Belediyesi’nin katkılarıyla başlıyor mask
Bott-Lee Geri Dönüşüm Atölyesi, Yenimahalle Belediyesi’nin katkılarıyla başlıyor
Keçiören Belediyesi'nden okullara boya yardımı - Ankara mask
Keçiören Belediyesi'nden okullara boya yardımı - Ankara
Daha Yeşil Bir Ankara İçin... Ayaş Yolu Güllerle Bezendi mask
Daha Yeşil Bir Ankara İçin... Ayaş Yolu Güllerle Bezendi
Sincan’da hükümlü ve tutuklulara yönelik ilk meslek okulu açıldı - Ankara mask
Sincan’da hükümlü ve tutuklulara yönelik ilk meslek okulu açıldı - Ankara
Ankara Kent Konseyi'nden salgına karşı direnç çağrısı mask
Ankara Kent Konseyi'nden salgına karşı direnç çağrısı
Ankara Büyükşehir'in esnafa desteği sürüyor! Yüzde 20 oranında indirime gidildi mask
Ankara Büyükşehir'in esnafa desteği sürüyor! Yüzde 20 oranında indirime gidildi
Koronavirüs ile mücadeleye temizlik hassasiyetiyle tam destek - Ankara mask
Koronavirüs ile mücadeleye temizlik hassasiyetiyle tam destek - Ankara
ASKİ’den endüstriyel atık su ve kaynak sularına sıkı denetim mask
ASKİ’den endüstriyel atık su ve kaynak sularına sıkı denetim
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara Büyükşehir’in ücretsiz çekici hizmeti devam ediyor mask
Ankara Büyükşehir’in ücretsiz çekici hizmeti devam ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mamak’ta güllerle karşılandı - Ankara mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mamak’ta güllerle karşılandı - Ankara
Büyükşehir'den Ankaragücü'ne anahtar teslim modern saha mask
Büyükşehir'den Ankaragücü'ne anahtar teslim modern saha
Bir vaat daha hayata geçiriliyor: Ankara ilk bisiklet yoluna kavuştu mask
Bir vaat daha hayata geçiriliyor: Ankara ilk bisiklet yoluna kavuştu
Ankara'da şehir hayatının stresini geride bırakmak isteyenlerin adresi: Karagöl Tabiat Parkı mask
Ankara'da şehir hayatının stresini geride bırakmak isteyenlerin adresi: Karagöl Tabiat Parkı
Ankara'da trafik yoğunluğunu azaltacak projeler hızla ilerliyor mask
Ankara'da trafik yoğunluğunu azaltacak projeler hızla ilerliyor

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL