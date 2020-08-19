Etimesgut İlçesinde 'koronavirüs tedbirleri' denetimi yapıldı

"Sağlık İçin, Hepimiz İçin" sloganıyla pazaryerleri, taksi durakları, büfeler, parklar, kafetarya ve lokantalarda denetim yapıldı, esnaf ve vatandaşlar maske, temizlik, mesafe konusunda uyarıldı.

KAYMAKAM SEVGİLİ VE BAŞKAN DEMİREL KORONAVİRÜS DENETİMİNE ÇIKTILAR!

İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla başlatılan kontrollü sosyal hayat denetimleri Etimesgut'ta devam ediyor. Etimesgut Kaymakamı İzzettin Sevgili, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, ilçenin jandarma, emniyet ve sağlık birim amirleri alınan koronavirüs tedbirlerini yerinde denetlediler, esnaf ve vatandaşlara temizlik, maske ve sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundular.

Başkan Demirel, vatandaşların koronavirüs tedbirlerine harfiyen uymaları gerektiğinin altını çizerek, "Alınan tüm tedbirler hemşehrilerimizin sağlığını korumak içindir. Lütfen koronavirüs pandemisinin yayılımını önlemek adına uyguladığımız kurallara uyunuz. Hep birlikte kurallara uyarak bu virüsü yenebiliriz" diye konuştu.

Kaymakam İzzettin Sevgili de, devletin ilgili kurumlarının aldığı tedbirleri düzenli olarak sahada denetlediklerini, vatandaşları alınan tedbirler ve kurallar hakkında bilgilendirdiklerini vurgulayarak, tüm vatandaşları temizlik, maske ve sosyal mesafe konusunda uyardı.

İŞYERLERİ DENETLENDİ

Etimesgut Belediyesi Şeker Mahallesi Kapalı Pazaryeri'nde başlayan denetimlerde esnafa pazaryerinde alınan uymaları gereken kurallar hatırlatılarak, "Kendi sağlığınız ve halkın sağlığı için kurallara uyunuz. Kullandığınız eldivenleri sık sık değiştiriniz ve mutlaka maske takınız. Hijyen kurallarına ve sosyal mesafeye azami özen gösteriniz. Sebze ve meyvelere vatandaşların dokunmasına ve seçmelerine müsaade etmeyiniz" uyarısında bulunuldu. Restaurant ve kafeteryaların mutfak ve oturma alanları da denetlenerek vatandaşlara ve işletme çalışanlarına gerekli uyarılar yapıldı. Kaymakam Sevgili ve Başkan Demirel taksi duraklarını ve ziyaret ederek taksici esnafına uymaları gereken kuralları aktardılar.