Beypazrı İlçesinde 'Covid-19 tedbirleri' denetimleri Sürüyor.

İçişleri Bakanlığı Genelgesi Doğrultusunda Covid-19 Denetimleri Sürüyor.
Beypazarında yapılan koronavirüs denetimlerine İlçe Kaymakamı Temel Ayca, Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Emniyet Genel Müdürlüğü Belge Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Ali Özuğur İlçe Emniyet Müdürü Hasan Ünlü İlçe Jandarma Komutanı Haluk Muharrem Uzun ilgili oda ve müdürlük temsilcileri ile kolluk kuvvetleri ve zabıta ekipleri katıldı.
Denetimlerde temizlik maske ve mesafe kurallarına özen gösterilmesinin yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere riayet edilmesi konusunda uyarılarda bulunuldu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.