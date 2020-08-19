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- 19 Ağu 2020 - 16:14 G: 19 Ağu 2020 - 16:15

Beypazrı İlçesinde 'Covid-19 tedbirleri' denetimleri Sürüyor.

Ankara Beypazarında yapılan koronavirüs denetimlerine İlçe Kaymakamı Temel Ayca Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan Emniyet Genel Müdürlüğü Belge Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Ali Özuğur İlçe Emniyet Müdürü Hasan Ünlü İlçe Jandarma Komutanı Haluk Muharrem Uzun ilgili oda ve müdürlük temsilcileri ile kolluk kuvvetleri ve zabıta ekipleri katıldı.

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İçişleri Bakanlığı Genelgesi Doğrultusunda Covid-19 Denetimleri Sürüyor.

Beypazarında yapılan koronavirüs denetimlerine İlçe Kaymakamı Temel Ayca, Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Emniyet Genel Müdürlüğü Belge Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Ali Özuğur İlçe Emniyet Müdürü Hasan Ünlü İlçe Jandarma Komutanı Haluk Muharrem Uzun ilgili oda ve müdürlük temsilcileri ile kolluk kuvvetleri ve zabıta ekipleri katıldı.

Denetimlerde temizlik maske ve mesafe kurallarına özen gösterilmesinin yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere riayet edilmesi konusunda uyarılarda bulunuldu.

19 Ağu 2020 - 16:14 Ankara- Belediyeler

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