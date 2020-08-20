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- 20 Ağu 2020 - 10:37 G: 20 Ağu 2020 - 10:38

İş adamını kaçırıp, ortağından 1 milyon 400 bin TL fidye istediler

Adana'da kaçırılıp ortağından fidye istenen iş adamı operasyonla kurtarıldı. Yakalanan bir zanlı tutuklandı, 3 firari aranıyor

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Adana'da 4 şüpheli tarafından kaçırılarak ortağından 5 milyon lira fidye istenen iş adamı, polisin termal kameralı drone destekli operasyonuyla kurtarıldı.

Merkez Sarıçam ilçesinde, 13 Ağustos'ta otomobiliyle evine giden iş adamı Musa Ş. araçla önünü kesen S.A, A.B, H.B. ve S.Y. tarafından darbedildikten sonra kaçırıldı.

Adana'da kaçırılıp ortağından fidye istenen iş adamı operasyonla kurtarıldı

Şüpheliler, mısır ekili bir araziye götürerek burada sopalarla darbetmeyi sürdürdükleri Musa Ş'nin ortağı Hasan A'dan 5 milyon lira fidye istedi.

Hasan A, zanlıların ortağını öldürmekle tehdit etmesi üzerine durumu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekiplerine bildirdi.

Polisin yanında zanlıları arayarak fidye pazarlığı yapan Hasan A, şüphelilerle 1,4 milyon liraya anlaştı.

- Mısır tarlasında drone destekli operasyon

Kentteki bir mısır tarlasında saklanan ve Musa Ş'yi de burada alıkoyan zanlıların yerini kiraladıkları otomobilin araç takip cihazı üzerinden belirleyen polis, gece saatlerinde termal kameralı drone kullanarak bölgeye operasyon düzenledi.

Ekipler, operasyonla iş adamı Musa Ş'yi kurtardı, şüphelilerden S.Y'yi de gözaltına aldı. Diğer 3 zanlı, polisin operasyonunu fark edince mısır tarlasında kaçarak izini kaybettirdi.

Darbedildiği için hastaneye kaldırılan iş adamı Musa Ş'nin, polise verdiği ilk ifadesinde, zanlıların kendisine işkence yaparak para istediklerini anlattığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Y, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, operasyon öncesi iş adamı Musa Ş'nin yerinin belirlenmesi için kullanılan drone ile kaydedilen görüntü basınla paylaşıldı. Görüntülerde, iki şüphelinin kaçırılan Musa Ş'nin yanında durduğu, diğer zanlıların ise çevreyi kontrol ettiği yer alıyor.

20 Ağu 2020 - 10:37 AA Adana- Asayiş

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