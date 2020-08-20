Mamak İlçesinde 'koronavirüs tedbirleri' denetimi yapıldı

MAMAKTA SIKI DENETIM
Kontrollü sosyal hayatın devam ettiği salgın sürecinde Mamakta denetimler aralıksız devam ediyor. Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse Ekin Başak ve Bostancık mahallelerinde esnaf ve vatandaşları denetledi. Denetimde Kaymakam Sırmalı ve Başkan Köse esnaf ve vatandaşları maske mesafe ve hijyen konusunda uyardı.
Denetimlerle vatandaşların halk sağlığını koruma hedefi içinde adım adım devam ettiklerini kaydeden Mamak Kaymakamı Sırmalı Sosyal mesafeye hijyen kurallarına ve maske kullanımına dikkat çekerek kontrollerimizi gerçekleştiriyoruz. Bütün vatandaşlarımızdan maske takmalarını ve temizliklerine dikkat etmelerini kendi sevdikleri için çevresindeki insanlar için ve toplumun geneli için önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu süreçte kurallara uyan esnafımıza ve hemşehrilerimize teşekkür ediyorum dedi.
AMAÇ HASSASIYETI ARTTIRMAK
Salgın ile mücadelede uyulması gerekenleri esnaf ve vatandaşlara hatırlatan Başkan Köse Gelinen aşamada son günlerdeki vaka sayıları da göz önünde bulundurulduğunda hayatın her alanında mevcut tedbirlere uyulmasının önemi bir kez daha ortaya çıktı.
Tedbirlere dikkat etmedikçe maalesef sayı artıyor. Bugünkü denetimlerin amacı kesinlikle vatandaşımıza ceza yazmak değil. Bizler vatandaşımızı maske mesafe temizlik konusunda hassasiyeti artırmaya davet ediyoruz. Farkındalığı artırmaya çalışıyoruz. Çünkü bu mücadelede en büyük gücümüz maske mesafe ve temizliktir dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.