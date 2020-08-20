Çankaya Çiğdem yüzme havuzunda son dokunuşlar

ÇİĞDEM YÜZME HAVUZUNDA SON DOKUNUŞLAR
Çankaya Belediyesi Çiğdem Mahallesinde yapımına başladığı yüzme havuzunda çalışmalara hız vererek havuz testlerinin ardından çevre düzenlemesine başladı.
Çiğdem Mahallesinde yapımı süren yüzme havuzu yarı olimpik standartlarda hizmet verecek. Bu yıl yaz aylarında yapımı tamamlanarak sonbahardan itibaren Çankayalılara hizmet vermeye başlaması planlanan havuzun içerisinde 25 metre uzunluğunda ve altı kulvardan oluşan yarı olimpik kapalı yüzme havuzu ile 15 metrekarelik rehabilite-eğlence havuzunun bulunacağı tesiste ayrıca vatandaşlar için yoga pilates aerobik ve step alanları da yer alacak.
MEB PROTOLÜ İLE ÇOCUKLARA YÜZME EĞİTİMİ
Erdal İnönü Kapalı Yüzme Havuzuyla birlikte Çankayalıların önemli bir ihtiyacını karşıladıklarını ifade eden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen Çankayada ihtiyaç duyulan yüzme havuzunun ikincisini Çiğdem Mahallesinde yapıyoruz. İnşaatı tamamlanma noktası geldi. Sonbaharda pandemi koşullarında iyileşme olması halinde hizmete açmayı planlıyoruz.
Çankaya Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüyle yaptığımız protokol kapsamında çocuklarımız beden eğitimi derslerini Erdal İnönü Kapalı Yüzme Havuzunda yapmaya başlamıştı. Çiğdem Yüzme Havuzu da hizmete açıldıktan sonra Çiğdem Mahallesi ve çevresinde eğitim gören çocuklarımız da yeni havuzumuzdan yararlanabilecekler diye konuştu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.