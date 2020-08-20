Sincan Belediyesinden filyasyon çağrı merkezi kuruldu! 0312 985 00 40

SİNCAN BELEDİYESİNDEN FİLYASYON ÇAĞRI MERKEZİ

Sincan Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından Sincan Sağlıklı Hayat Merkezine filyasyon çağrı merkezi kuruldu.

Sincanda 14 Şubatta başlatılan dezenfeksiyon seferberliği devam ediyor. Koronavirüs salgınıyla mücadelede aylardır hummalı bir çalışma yürüten Sincan Belediyesi halk sağlığını korumak adına çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bilgi İşlem Müdürlüğü ekiplerinin teknolojik altyapı desteğiyle daha önce kurulmuş olan Vefa Destek Çağrı Merkezi uygulamasının bir benzeri de Sincan Sağlıklı Hayat Merkezine kuruldu. Böylece sağlık çalışanları ile vatandaşlar arasında köprü kurularak filyasyon çalışmaları çok daha hızlı gerçekleştiriliyor.

Koronavirüs testi pozitif çıkan vakaların temas ettiği kişiler araştırılıyor evden çıkmamaları noktasında uyarılıyor. Saha ekiplerine gerekli bilgiler verilip hastalar bilgilendiriliyor nasıl bir yol izleneceği anlatılıyor. Sağlık kuruluşuna gitmesi gereken hastalar yönlendiriliyor. Filyasyon ekipleri çağrı merkezine gelen çağrılar üzerinden çok titiz bir çalışma yürütüyor.

Koronavirüs şüphesi olan vatandaşlar 0312 985 00 40 nolu çağrı merkezini arayarak istek talep ve şikâyetlerini bildirebiliyor. Böylelikle kurulan sistemle yaşanacak yoğunlukların önüne geçiliyor.

SINCAN BELEDIYESINDEN AKILLI BELEDIYECILIK HIZMETLERI

Koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kal çağrılarına uyan vatandaşlar için Sincan Belediyesi Akıllı Belediyecilik hizmetlerinin de kapsamını genişletti.

2020 2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı rehberliğinde E-Eksper ve E-İskan uygulamaları www.sincan.bel.tr [http://www.sincan.bel.tr] internet adresinden E-Belediye Hizmetleri altında kullanıma sunuldu. Uygulamaların tamamlayıcısı niteliğinde ve Covid-19 salgını önlemi kapsamında İmar ve Şehircilik Müdürlüğü servislerine uzaktan erişimi sağlayan Telegram İletişim Grupları oluşturuldu.

Aynı şekilde Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne ilişkin E-Rayiç uygulaması ile tapu işlemlerinde kullanılacak rayiç değer bilgileri online olarak alınabiliyor. E-Beyan uygulaması ile vatandaşlar Belediyeye gelmeden emlak beyanında bulunabiliyorlar. Bu hizmetlere www.sincan.bel.tr [http://www.sincan.bel.tr] internet adresinden E-Belediye Hizmetleri bölümünden rahatlıkla ulaşılabiliyor.