‘‘Ayasofya’ya Pursaklar’dan Bir NEFES’’

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifinin kedisi Gliye Ankara Pursaklardan arkadaş geldi.Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifini ziyarete gelen vatandaşların büyük ilgisini çeken Gliyle Ankaranın Pursaklar ilçesinden yola çıkan Uluslararası kuruluşlardan ödül alan Ankara Kedi familyasının üyesi olan dost canlısı Kılıç İstanbulda buluştu.

Uzun tüylü kedilerin atası Anadolunun kültür mirası olan Ankara Kedisi tüylerinin güzelliği ile dikkat çeken isminden de anlaşılacağı üzere Ankara ve çevresinde görülen parlak tüylere sahiptir. Zeki enerjik ve sosyal bir yapısıyla Ankara Kedilerinden bir tanesi olan Kılıçın en önemli özelliği ise çok hareketli ve oyuncu karakteri ile de dikkatleri üzerine çekiyor.

ANKARA PURSAKLARDAN HEM BIR ARKADAŞ HEM DE BIR SELAM GÖNDERIYORUZ

Dost canlısı olan Kılıçı yeni yuvasına ve yeni arkadaşı Gliye yolladıklarını belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin Ayasofya-i Kebir Camisinde Gli isimli bir kedimiz var. Biz uzun bir süredir onu takip ediyorduk ve çok yalnız olduğunu düşündük. Ankara Pursaklardan hem bir arkadaş hem de bir selam göndermek istiyoruz. Kılıçın Gliyle çok keyifli vakit geçireceğini düşünüyorum. Yakışıklı kedimiz Kılıç artık Ayasofyada yaşayacak dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Gürhan Yüzbaşıoğlu ile Ankaradan çıktığı yolculuğu tamamlayan Kılıç İstanbulda Fatih Müftüsü Hüseyin Başa teslim edildi.

Konuyla ilgili kısa bir açıklamada bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Gürhan Yüzbaşıoğlu Müftümüz Hüseyin hocamıza Ankaradan getirdiğimiz Ankara kedimiz Kılıçı kendilerine emanet ederek yeni yuvası ve yeni arkadaşı Gliyle buluşturduk. Bizler Kılıçı çok özleyeceğiz ama Ayasofya-i Kebir Caminde mutlu olacağına eminiz. Sık sık İstanbula gelerek bu güzel mabette hem Gliyi hem de Kılıçı ziyaret etmeyi de ihmal etmeyeceğiz dedi.

Görenlerini kendine hayran bırakan Kılıç isimli Ankara Kedisini teslim alan Fatih Müftüsü Hüseyin Baş İnşallah Ankara ile İstanbulun buluşması diyebileceğimiz bu güzelliği Ayasofya Camimizde Kılıça sahip çıkarak misafirperverliğimizi göstermeye gayret göstereceğiz dedi.

Pursaklar Belediyesi aynı zamanda Ankara Kedisini Koruma Yaşatma ve Tanıtma Merkeziyle başkentin kültür mirasına sahip çıkıyor ve bunu Dünyaya tanıtmak için önemli çalışmalara da imza atıyor.