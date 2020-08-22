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- 22 Ağu 2020 - 22:57 G: 22 Ağu 2020 - 22:58

Mamak’ta parklar bakım ve onarımdan geçiyor

Ankara Mamak Parklardaki bakım ve temizlik çalışmalarını düzenli olarak sürdürdüklerini dile getiren Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “7'den 70'e her yaş gurubunun güzel vakit geçirebileceği şekilde düzenlemiş olduğumuz parklarımızdan vatandaşlarımızın daha verimli yaralanabilmeleri amacıyla periyodik olarak bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriyoruz. 

Emir Şanlı
Emir Şanlı Tüm Haberleri
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Mamak Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından vatandaşların yoğun olarak kullandığı yeşil alan ve parklarda oyun grupları ve spor aletlerinin bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Salgın nedeniyle eskisi gibi yoğun olmayan park ve yeşil alanlarda bakım, onarım ve yeşillendirme çalışmaları yapılıyor. Bakım çalışmalarından sonra dezenfeksiyon işlemi yapılarak parklar salgın sonrasına hazır hale getiriliyor.

Çocuk sesleri yankılanacak

Parklardaki bakım ve temizlik çalışmalarını düzenli olarak sürdürdüklerini dile getiren Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “7'den 70'e her yaş gurubunun güzel vakit geçirebileceği şekilde düzenlemiş olduğumuz parklarımızdan vatandaşlarımızın daha verimli yaralanabilmeleri amacıyla periyodik olarak bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Tadilat, tamirat ve yenileme işlerini de beraberinde gerçekleştiriyoruz. Kamelyalar, banklar ve oyun gruplarımızı tamir ediyor veya yenilerini takıyoruz. Oyun parklarını yenilemekte ki amacımız; oyun alanlarında çocuklarımızın sağlıklı ve güvenli bir şekilde vakit geçirmelerini sağlamak. Korona virüs salgını nedeniyle parklarımız eskisi gibi dolu değil. Biz de bu sırada ilçemizdeki parkların bakım ve onarımını yapıyoruz. Salgın sona erdiğinde, tertemiz hale getirdiğimiz ve yenilediğimiz parklarımızda yine çocuklarımızın sesleri yankılanacak inşallah” dedi.

22 Ağu 2020 - 22:57 Ankara- Belediyeler

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