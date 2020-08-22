Voleybol: 19 Yaş Altı Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası: Türkiye: 3 Bulgaristan: 0

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) 19 Yaş Altı Genç Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti.
Milli takım, Bosna Hersek ve Hırvatistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada ikinci gruptaki ilk maçında Bulgaristan ile karşı karşıya geldi.
Hırvatistan'ın Osijek kentinde oynanan müsabakayı genç milliler 25-22, 25-17 ve 25-20'lik setlerle 3-0 kazandı.
Türkiye, şampiyonadaki ikinci maçını 24 Ağustos Pazartesi günü Hırvatistan ile yapacak.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.