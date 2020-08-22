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- 22 Ağu 2020 - 23:51 G: 22 Ağu 2020 - 23:52

Voleybol: 19 Yaş Altı Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası: Türkiye: 3 Bulgaristan: 0

Türkiye: 3 Bulgaristan: 0

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Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) 19 Yaş Altı Genç Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti.

Milli takım, Bosna Hersek ve Hırvatistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada ikinci gruptaki ilk maçında Bulgaristan ile karşı karşıya geldi.

Hırvatistan'ın Osijek kentinde oynanan müsabakayı genç milliler 25-22, 25-17 ve 25-20'lik setlerle 3-0 kazandı.

Türkiye, şampiyonadaki ikinci maçını 24 Ağustos Pazartesi günü Hırvatistan ile yapacak.

22 Ağu 2020 - 23:51 AA Ankara- Spor

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Voleybol: 19 Yaş Altı Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası: Türkiye: 3 Bulgaristan: 0 mask
Voleybol: 19 Yaş Altı Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası: Türkiye: 3 Bulgaristan: 0
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