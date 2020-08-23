Başkent Market’in İkincisi Mamak Şafaktepe’de Açıldı

Kırsal kalkınma projelerini arka arkaya hayata geçiren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkentlilere verdiği sözleri birer birer yerine getiriyor. Başkan Yavaş’ın kadın kooperatifleri ve yerli üreticileri desteklemeyi amaçladığı projelerinin başında yer alan ‘Başkent Market’in yeni adresi de belli oldu. Halk Ekmek Fabrikası bünyesinde ilki Etimesgut’ta hizmete giren Başkent Market’in ikincisi Mamak Şafaktepe’de açılacak.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkent’te kırsal kalkınmayı önceleyen projelerle vatandaşlar kadar yerli üreticilerin ekonomisine katkı sağlamayı sürdürüyor.

“En büyük hayalim” dediği kırsal kalkınma projelerinin önemli bir ayağı olan ‘Başkent Market’in ilkini 30 Nisan’da Etimesgut ilçesinde Başkentlilerle buluşturan Başkan Yavaş, vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine ikinci Başkent Market’in Mamak Şafaktepe’de açılması talimatını verdi.

BAŞKENT MARKET’LERİN SAYISI ARTACAK

Yerli üreticiler ve kadın kooperatiflerinin ürettiği doğal ürünleri aracısız şekilde tüketicilerle bir araya getiren Büyükşehir Belediyesi, Halk Ekmek Fabrikası bünyesinde Başkent Market’lerin sayısını daha da artıracak.

Şafaktepe Mahallesi Mamak Caddesi No:59/B adresinde açılacak olan ikinci Başkent Market için hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken, kısa bir süre içinde Kızılay, Kazım Karabekir Caddesi (ASKİ Binası yanı) ve Batıkent Atlantis’te yeni şubeler açılacak.

MAMAK ŞAFAKTEPE BAŞKENT MARKET’TE KAFE DE OLACAK

Eylül ayı içerisinde açılması planlanan Mamak Şafaktepe Başkent Market’te vatandaşları küçük bir de sürpriz bekliyor.

Tarhanadan erişteye, reçelden salçaya kadar Başkent’teki Kadın Kooperatifleri ve Yerli Birliklerin ürünlerini satın alarak Başkent Market aracılığıyla satışa sunan Halk Ekmek Fabrikası, Şafaktepe Başkent Market’te açacağı kafe ile vatandaşlara hizmet verecek.

Başkent Market’te Halk Ekmek Fabrikası’nın kendi ürettiği ürünlerin dışında yerli üreticileriden ve kooperatiflerden doğrudan alınan yerel ürünlerin satılmasıyla bakkal ve küçük esnafla haksız rekabetin oluşmasının da önüne geçiliyor.