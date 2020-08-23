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- 23 Ağu 2020 - 21:58 G: 23 Ağu 2020 - 22:01

Dereli'de şiddetli yağışın neden olduğu sel görüntüleri (DRONE)

Şiddetli yağışın ardından bazı bölümleri çöken Dereli-Giresun yolu havadan görüntülendi

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Giresun'un Dereli ilçesinde şiddetli yağışın ardından meydana gelen taşkın sonrası çöken yol havadan görüntülendi.

Şiddetli yağışın ardından ulaşıma kapanan Dereli-Giresun yolunun bazı bölümlerinde hasar oluşurken, bazı bölümlerinde de çökmeler meydana geldi. Çöken yolda Karayolları ekipleri güvenlik önlemleri aldı.

Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerinin başlattığı çalışma sonrası yol tekrar ulaşıma açıldı.

Duroğlu Beldesi ile Çalca mevkisi arasında kalan bölümde bazı noktalarındaki çökme nedeniyle daralan yol sürücülere zor anlar yaşatırken, ulaşımda da aksamalara neden oluyor.

Taşkın sonrası durum ve trafikteki sıkışıklık da havadan görüntülendi.

23 Ağu 2020 - 21:58 AA Giresun- Gündem

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