Dereli'de şiddetli yağışın neden olduğu sel görüntüleri (DRONE)

Giresun'un Dereli ilçesinde şiddetli yağışın ardından meydana gelen taşkın sonrası çöken yol havadan görüntülendi.
Şiddetli yağışın ardından ulaşıma kapanan Dereli-Giresun yolunun bazı bölümlerinde hasar oluşurken, bazı bölümlerinde de çökmeler meydana geldi. Çöken yolda Karayolları ekipleri güvenlik önlemleri aldı.
Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerinin başlattığı çalışma sonrası yol tekrar ulaşıma açıldı.
Duroğlu Beldesi ile Çalca mevkisi arasında kalan bölümde bazı noktalarındaki çökme nedeniyle daralan yol sürücülere zor anlar yaşatırken, ulaşımda da aksamalara neden oluyor.
Taşkın sonrası durum ve trafikteki sıkışıklık da havadan görüntülendi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.