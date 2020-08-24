Beşiktaş kafilesi Selanik'te - Beşiktaş Foto Haber

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda yarın deplasmanda Yunanistan'ın PAOK takımıyla karşılaşacak Beşiktaş, Selanik'e geldi.
Yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) önlemleri kapsamında maske taktıkları görülen siyah-beyazlı futbolcular, Makedonya Havalimanı'nda pasaport kontrollerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında kentte kalacakları otele hareket etti.
Beşiktaş Futbol Takımı, karşılaşmanın oynanacağı Toumba Stadı'nda bu akşam son antrenmanını yapacak. Antrenmandan önce basın toplantısında teknik direktör Sergen Yalçın ve futbolculardan Atiba Hutchinson, maçla ilgili soruları cevaplayacak.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.