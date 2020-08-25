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- 25 Ağu 2020 - 06:51 G: 25 Ağu 2020 - 06:52

Ankara'da 16 hırsızlık olayının şüphelisi yakalandı

Ankara Keçiören'de 16 farklı evden hırsızlık yapan zanlı yakalandı. Keçiören emniyeti tarafından zanlı yakalanırken bugüne kadar meydana gelen 16 hırsızlık olayıda aydınlatıldı.

25 Ağu 2020 - 06:51 AA Ankara- Asayiş

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