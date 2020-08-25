MSB: ''Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi''
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamındaki arama-tarama faaliyetlerinde, terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.
Kahraman Mehmetçiklerin tespit ettikleri sığınak ve mağaralarda terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ele geçirdiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bulunan mühimmat ve sığınaklar METİ Timlerimizce imha edildi. Arama-tarama faaliyetleri sonucunda 100 mekanik fünye, 20 elektrikli fünye, 15 fünye bağlanmış amonyum nitrat, TNT karışımı EYP, 48 uzaktan komuta alıcı cihaz, 4 ateşleme cihazı, 8 alıcı düzenek, 18 telsiz, 74 pil, 20 EYP dış kabı, 200 metre infilaklı fitil, 3 takım termal elbise, 2 termal şemsiye, 1 keskin nişancı gizleme elbisesi ele geçirildi."
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamındaki arama-tarama faaliyetlerinde, terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.