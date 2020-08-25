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- 25 Ağu 2020 - 14:51 G: 25 Ağu 2020 - 14:58

MSB: ''Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi''

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamındaki arama-tarama faaliyetlerinde, terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Kahraman Mehmetçiklerin tespit ettikleri sığınak ve mağaralarda terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ele geçirdiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bulunan mühimmat ve sığınaklar METİ Timlerimizce imha edildi. Arama-tarama faaliyetleri sonucunda 100 mekanik fünye, 20 elektrikli fünye, 15 fünye bağlanmış amonyum nitrat, TNT karışımı EYP, 48 uzaktan komuta alıcı cihaz, 4 ateşleme cihazı, 8 alıcı düzenek, 18 telsiz, 74 pil, 20 EYP dış kabı, 200 metre infilaklı fitil, 3 takım termal elbise, 2 termal şemsiye, 1 keskin nişancı gizleme elbisesi ele geçirildi."

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamındaki arama-tarama faaliyetlerinde, terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.

25 Ağu 2020 - 14:51 AA Ankara- Asayiş

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MSB: ''Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi'' mask
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