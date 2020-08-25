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- 25 Ağu 2020 - 15:06 G: 25 Ağu 2020 - 15:21

Ağaçta ayağı ipe dolanan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı

Karga, ekiplerce yeniden doğaya salındı.

Van'ın Özalp ilçesinde, ağaçta ayağı ipe dolanan karga, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Öğretmenevi karşısında bulunan ağacın tepesinde ayağı ipe dolanan kargayı gören vatandaşlar, durumu belediyeye bildirdi.

Olay yerine yönlendirilen itfaiye ekipleri, itfaiye aracının merdiveniyle ulaştıkları ağacın tepesinde asılı kalan kuşu kurtardı.

Karga, ekiplerce yeniden doğaya salındı.

Van'ın Özalp ilçesinde, ağaçta ayağı ipe dolanan karga, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

25 Ağu 2020 - 15:06 AA Van- Yaşam

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