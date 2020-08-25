25 Ağu 2020 - 15:06 Güncelleme: 25 Ağu 2020 - 15:21
Ağaçta ayağı ipe dolanan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı
Karga, ekiplerce yeniden doğaya salındı.
Van'ın Özalp ilçesinde, ağaçta ayağı ipe dolanan karga, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Öğretmenevi karşısında bulunan ağacın tepesinde ayağı ipe dolanan kargayı gören vatandaşlar, durumu belediyeye bildirdi.
Olay yerine yönlendirilen itfaiye ekipleri, itfaiye aracının merdiveniyle ulaştıkları ağacın tepesinde asılı kalan kuşu kurtardı.
Karga, ekiplerce yeniden doğaya salındı.
Van'ın Özalp ilçesinde, ağaçta ayağı ipe dolanan karga, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.