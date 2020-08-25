Korkunç olay! Uludağ'da yürüyüş yaptığı sırada kayalıklardan düştü

Uludağ'da yürüyüş yaptığı sırada kayalıklardan düşerek yaralanan kişi, helikopterle kurtarılarak hastaneye götürüldü.

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Uludağ'da yürüyüş yaptığı sırada kayalıklardan düşerek yaralanan kişi, helikopterle kurtarılarak hastaneye götürüldü.



Babası ve bir akrabası ile dün öğleden sonra Uludağ'da yürüyüşe çıkan C.K. (31), Bakacak mevkisi Softaboğan Şelalesi bölgesinde 15 metre yükseklikteki kayalıklardan düşerek dizi ve belinden yaralandı.