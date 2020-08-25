25 Ağu 2020 - 15:16 Güncelleme: 25 Ağu 2020 - 15:17
Korkunç olay! Uludağ'da yürüyüş yaptığı sırada kayalıklardan düştü
Uludağ'da yürüyüş yaptığı sırada kayalıklardan düşerek yaralanan kişi, helikopterle kurtarılarak hastaneye götürüldü.
Uludağ'da yürüyüş yaptığı sırada kayalıklardan düşerek yaralanan kişi, helikopterle kurtarılarak hastaneye götürüldü.
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Uludağ'da yürüyüş yaptığı sırada kayalıklardan düşerek yaralanan kişi, helikopterle kurtarılarak hastaneye götürüldü.
Babası ve bir akrabası ile dün öğleden sonra Uludağ'da yürüyüşe çıkan C.K. (31), Bakacak mevkisi Softaboğan Şelalesi bölgesinde 15 metre yükseklikteki kayalıklardan düşerek dizi ve belinden yaralandı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.