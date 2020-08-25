Parkta bulunan altın ve para dolu çanta sahibine teslim edildi
Konya'nın Seydişehir ilçesinde, parkta bulunan, içerisinde bir miktar para ve altın olan çanta sahibine teslim edildi.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde, parkta bulunan, içerisinde bir miktar para ve altın olan çanta sahibine teslim edildi.
Stat Mahallesi yakınındaki parkta bir çanta bulan Osman Çetin, çantayı Seydişehir Belediyesine götürdü. Belediye personeli, çanta sahibinin Tacedtin Kızıl olduğunu tespit etti ve Kızıl'ı belediyeye çağırdı.
Çetin, içerisinde 10 çeyrek altın, 110 euro ve 250 Danimarka Kronu olan çantayı Kızıl'a teslim etti. Kızıl da Çetin'e teşekkür ederek, bir miktar para ödülü verdi.
Stat Mahallesi yakınındaki parkta bir çanta bulan Osman Çetin, çantayı Seydişehir Belediyesine götürdü.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.