Eskişehirspor Kulübü Başkanı Mustafa Akgören, FIFA'daki dosyalara çözüm arıyor:

Yaptıkları plan dahilinde kulübün sorunlarını çözmeye başladıklarını anlatan Akgören, şöyle konuştu: "Eskişehirspor 9 aylık sürede olması gerektiği gibi kendine yetebilen, dışarıdan desteklere muhtacı olmayan, kendi döngüsünü yakaladı. Ciddi tasarruflar yaptık. Yarım sezonda kulübümüze sağladığımız tasarruf 10 milyon liranın üzerindedir. Kısa dönemde sportif başarı sözü vererek gelmedik. Eskişehirspor'un borcunu kısa vadede döndürülebilir hale getirmek istiyoruz. Uzun vadede de kulübün borçsuz, hacizsiz, temliksiz bir kulüp olması hayalini kuruyoruz ve bunların temellerini atıyoruz. Bu yükün altından kalkmamız için herkesin desteğine ihtiyacımız var."

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un kulüp başkanı Mustafa Akgören, "95'i TFF'de, 25'i FIFA'da olmak üzere toplam 120 futbolcu dosyamız var. Bunların 6-7'sinde puan sildirme ve küme düşürme cezası an meselesi. Bu dosyalarının tamamının çözülmesi için 6,5 milyon avroya ihtiyaç var." dedi.



Akgören, Eskişehir Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında, 24 Kasım 2019'da görev geldiklerinden bu yana 9 aylık süreci geride bıraktıklarını hatırlatarak, göreve geldiklerinde kulübün adeta içler acısı halde olduğunu dile getirdi.



Yaptıkları plan dahilinde kulübün sorunlarını çözmeye başladıklarını anlatan Akgören, şöyle konuştu:



"Eskişehirspor 9 aylık sürede olması gerektiği gibi kendine yetebilen, dışarıdan desteklere muhtacı olmayan, kendi döngüsünü yakaladı. Ciddi tasarruflar yaptık. Yarım sezonda kulübümüze sağladığımız tasarruf 10 milyon liranın üzerindedir. Kısa dönemde sportif başarı sözü vererek gelmedik. Eskişehirspor'un borcunu kısa vadede döndürülebilir hale getirmek istiyoruz. Uzun vadede de kulübün borçsuz, hacizsiz, te