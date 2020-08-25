Fenerbahçe'nin yeni transferi Novak: "Böyle bir kulüpte oynamak en büyük hayalimdi"

Fenerbahçe'nin yeni transferi Filip Novak, "Böyle bir kulüpte oynamak en büyük hayalimdi." dedi.Sarı-lacivertlilerin Topuk Yaylası'nda gerçekleştirdiği kampta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Novak, kendisi için çok uzun bir sezonun geride kaldığını belirtti.