Haberler Ankara Haberler Ankara
- 25 Ağu 2020 - 15:42 G: 25 Ağu 2020 - 15:43

Fenerbahçe'nin yeni transferi Novak: "Böyle bir kulüpte oynamak en büyük hayalimdi"

"Burada olmaktan çok mutluyum" "Fenerbahçe'nin teklifini duymak benim için çok hoştu" "Her zaman ligin zirvesinde oynamak istiyorum"

Fenerbahçe'nin yeni transferi Novak: "Böyle bir kulüpte oynamak en büyük hayalimdi"

Fenerbahçe'nin yeni transferi Filip Novak, "Böyle bir kulüpte oynamak en büyük hayalimdi." dedi.Sarı-lacivertlilerin Topuk Yaylası'nda gerçekleştirdiği kampta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Novak, kendisi için çok uzun bir sezonun geride kaldığını belirtti.

25 Ağu 2020 - 15:42 AA Düzce- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Novak: "Böyle bir kulüpte oynamak en büyük hayalimdi" mask
Fenerbahçe'nin yeni transferi Novak: "Böyle bir kulüpte oynamak en büyük hayalimdi"
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 358. gününde sürüyor mask
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 358. gününde sürüyor
Eskişehirspor Kulübü Başkanı Mustafa Akgören, FIFA'daki dosyalara çözüm arıyor: mask
Eskişehirspor Kulübü Başkanı Mustafa Akgören, FIFA'daki dosyalara çözüm arıyor:
Parkta bulunan altın ve para dolu çanta sahibine teslim edildi mask
Parkta bulunan altın ve para dolu çanta sahibine teslim edildi
Korkunç olay! Uludağ'da yürüyüş yaptığı sırada kayalıklardan düştü mask
Korkunç olay! Uludağ'da yürüyüş yaptığı sırada kayalıklardan düştü
Ağaçta ayağı ipe dolanan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı mask
Ağaçta ayağı ipe dolanan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL