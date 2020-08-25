25 Ağu 2020 - 15:42 Güncelleme: 25 Ağu 2020 - 15:43
Fenerbahçe'nin yeni transferi Novak: "Böyle bir kulüpte oynamak en büyük hayalimdi"
"Burada olmaktan çok mutluyum" "Fenerbahçe'nin teklifini duymak benim için çok hoştu" "Her zaman ligin zirvesinde oynamak istiyorum"
Fenerbahçe'nin yeni transferi Novak: "Böyle bir kulüpte oynamak en büyük hayalimdi"
Fenerbahçe'nin yeni transferi Filip Novak, "Böyle bir kulüpte oynamak en büyük hayalimdi." dedi.Sarı-lacivertlilerin Topuk Yaylası'nda gerçekleştirdiği kampta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Novak, kendisi için çok uzun bir sezonun geride kaldığını belirtti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.