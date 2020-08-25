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- 25 Ağu 2020 - 15:59 G: 25 Ağu 2020 - 16:06

Güzellik salonunda kadına dehşeti yaşattı! Hastaneye kaldırılan kadın...

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde güzellik salonunda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın yaralandı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Güzellik salonunda kadına dehşeti yaşattı! Hastaneye kaldırılan kadın...

Altınkum Mahallesi'nde bir binanın zemin katındaki güzellik merkezinin balkonunda arkadaşlarıyla oturan Şenay N'nin yanına gelen S.T, kadını bıçakla yaraladıktan sonra otomobiliyle kaçtı.

25 Ağu 2020 - 15:59 AA Antalya- Asayiş

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