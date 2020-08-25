25 Ağu 2020 - 15:59 Güncelleme: 25 Ağu 2020 - 16:06
Güzellik salonunda kadına dehşeti yaşattı! Hastaneye kaldırılan kadın...
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde güzellik salonunda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın yaralandı.
Güzellik salonunda kadına dehşeti yaşattı! Hastaneye kaldırılan kadın...
Altınkum Mahallesi'nde bir binanın zemin katındaki güzellik merkezinin balkonunda arkadaşlarıyla oturan Şenay N'nin yanına gelen S.T, kadını bıçakla yaraladıktan sonra otomobiliyle kaçtı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.