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25 Ağu 2020 - 16:49

Erciyes'te Yüksek İrtifa Kamp Merkezi hizmete girdi - Kayseri

Erciyes Master Planı çerçevesinde inşa edilen Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, Erciyes Cup Futbol Turnuvası ile kapılarını açtı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç: "Erciyes'in yüksek irtifa kamp merkezi olarak anılmasını, yurt dışına giden dövizlerimizin de ülkemizde kalmasını sağlama amacındayız"