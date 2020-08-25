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- 25 Ağu 2020 - 16:49 G: 25 Ağu 2020 - 16:50

Erciyes'te Yüksek İrtifa Kamp Merkezi hizmete girdi - Kayseri

Erciyes Master Planı çerçevesinde inşa edilen Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, Erciyes Cup Futbol Turnuvası ile kapılarını açtı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç: "Erciyes'in yüksek irtifa kamp merkezi olarak anılmasını, yurt dışına giden dövizlerimizin de ülkemizde kalmasını sağlama amacındayız"

Erciyes'te Yüksek İrtifa Kamp Merkezi hizmete girdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Erciyes Master Planı çerçevesinde inşa edilen Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, Erciyes Cup Futbol Turnuvası ile hizmete girdi.

25 Ağu 2020 - 16:49 AA Kayseri- Spor

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