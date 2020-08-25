25 Ağu 2020 - 16:52 Güncelleme: 25 Ağu 2020 - 16:56
Balkondan düşen sıva parçası veterinerin sonu oldu!
Adana'da bir binanın altıncı kat balkonundan düşen sıva parçasıyla başından yaralanan veteriner 21 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Balkondan düşen sıva parçası veterinerin sonu oldu...
Merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi 63012 sokakta veteriner Burçin Serinsöz (45), 4 Ağustos'ta ortağı olduğu kliniğin önünde bankta oturduğu sırada binanın altıncı katındaki balkonundan kopan sıva parçası üzerine düştü.
Başından yaralanan Serinsöz, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Klavye ile galeriyi gezebilirsiniz
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.