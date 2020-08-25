Samsun'da belediye önündeki silahlı saldırı
Canik ilçesinde belediye binası önünde pompalı tüfekle öldürülen kişinin kız arkadaşını darbettikleri iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı İddiaya göre göre, Ünveren'in kız arkadaşı T.O, iki gün önce taziyeevine gitmek için kız arkadaşı R.K'den yardım istedi.A.K'nin kullandığı araçla taziye evine gitmek üzere yola çıkan T.O, R.K. ve A.K. tarafından başka bir yere götürüldü.
Samsun'da belediye önündeki silahlı saldırı
Samsun'un Canik ilçesinde belediye binası önünde darbedildikten sonra pompalı tüfekle öldürülen Hüsame Ünveren'in kız arkadaşını darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.