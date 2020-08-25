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- 25 Ağu 2020 - 17:17 G: 25 Ağu 2020 - 17:18

Samsun'da belediye önündeki silahlı saldırı

Canik ilçesinde belediye binası önünde pompalı tüfekle öldürülen kişinin kız arkadaşını darbettikleri iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı İddiaya göre göre, Ünveren'in kız arkadaşı T.O, iki gün önce taziyeevine gitmek için kız arkadaşı R.K'den yardım istedi.A.K'nin kullandığı araçla taziye evine gitmek üzere yola çıkan T.O, R.K. ve A.K. tarafından başka bir yere götürüldü.

Samsun'da belediye önündeki silahlı saldırı

Samsun'un Canik ilçesinde belediye binası önünde darbedildikten sonra pompalı tüfekle öldürülen Hüsame Ünveren'in kız arkadaşını darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

25 Ağu 2020 - 17:17 AA Samsun- Asayiş

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