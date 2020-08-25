25 Ağu 2020 - 18:09 Güncelleme: 25 Ağu 2020 - 18:15
Aydın'da polise ateş edip kaçtığı öne sürülen şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde 11 gün önce polise ateş edip kaçtığı iddia edilen şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı. Hakkında 3 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası bulunan ve 14 Ağustos'ta Kadıköy Mahallesi'nde polis ekiplerine ateş açarak kaçan S.E'yi yakalamak için çalışma başlatıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.