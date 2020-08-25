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25 Ağu 2020 - 18:18

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile Ahlat Gençlik Merkezi'nin açılışını yaptı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'te, Ahlat Gençlik Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliklere katılmak üzere Ahlat'a gelen Erdoğan, dualarla başlayan açılışta yaptığı konuşmada, ilçede külliyenin açılışını da gerçekleştireceklerini anımsatarak, gençlik merkezinin gençlere hayırlı olması temennisinde bulundu.