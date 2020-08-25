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- 25 Ağu 2020 - 19:40 G: 25 Ağu 2020 - 19:41

İzmir'de teknenin batması sonucu kaybolan 9 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu

İzmir'in Foça ilçesinde 2 Ağustos'ta teknenin alabora olması sonucu 4 kişinin öldüğü kazada kaybolan 9 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu.Foça Hayırsız Ada açıklarında 2 Ağustos'ta teknenin batması sonucu kaybolan 9 yaşındaki Sarp Göksoy'u arama çalışmalarına bugün de devam edildi. Çalışmalara, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İzmir Deniz Liman Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler katıldı.

İzmir'de teknenin batması sonucu kaybolan 9 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu

İzmir'in Foça ilçesinde 2 Ağustos'ta teknenin alabora olması sonucu 4 kişinin öldüğü kazada kaybolan 9 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu.Foça Hayırsız Ada açıklarında 2 Ağustos'ta teknenin batması sonucu kaybolan 9 yaşındaki Sarp Göksoy'u arama çalışmalarına bugün de devam edildi. Çalışmalara, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İzmir Deniz Liman Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler katıldı.

25 Ağu 2020 - 19:40 AA İzmir- Asayiş

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