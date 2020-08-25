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- 25 Ağu 2020 - 19:52 G: 25 Ağu 2020 - 19:53

O Ülkede 1,9 milyon kişi HIV (AIDS) virüsü taşıyor!

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, 2 milyona yakın kişinin taşıyan Edinilmiş Bağışıklık Eksikliği Sendromu (AIDS) hastası olduğu bildirildi. Ulusal basında çıkan haberlere göre, Pediatrik Hemşire ve HIV/AIDS Danışmanı Roseline Solarin yaptığı açıklamada, ülke genelinde yaklaşık 1,9 milyon kişinin AIDS taşıdığını belirtti.

Nijerya'da 1,9 milyon kişi AIDS taşıyor

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, 2 milyona yakın kişinin taşıyan Edinilmiş Bağışıklık Eksikliği Sendromu (AIDS) hastası olduğu bildirildi. Ulusal basında çıkan haberlere göre, Pediatrik Hemşire ve HIV/AIDS Danışmanı Roseline Solarin yaptığı açıklamada, ülke genelinde yaklaşık 1,9 milyon kişinin AIDS taşıdığını belirtti.

25 Ağu 2020 - 19:52 AA - Sağlık

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