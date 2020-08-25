O Ülkede 1,9 milyon kişi HIV (AIDS) virüsü taşıyor!
Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, 2 milyona yakın kişinin taşıyan Edinilmiş Bağışıklık Eksikliği Sendromu (AIDS) hastası olduğu bildirildi. Ulusal basında çıkan haberlere göre, Pediatrik Hemşire ve HIV/AIDS Danışmanı Roseline Solarin yaptığı açıklamada, ülke genelinde yaklaşık 1,9 milyon kişinin AIDS taşıdığını belirtti.
Nijerya'da 1,9 milyon kişi AIDS taşıyor
Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, 2 milyona yakın kişinin taşıyan Edinilmiş Bağışıklık Eksikliği Sendromu (AIDS) hastası olduğu bildirildi. Ulusal basında çıkan haberlere göre, Pediatrik Hemşire ve HIV/AIDS Danışmanı Roseline Solarin yaptığı açıklamada, ülke genelinde yaklaşık 1,9 milyon kişinin AIDS taşıdığını belirtti.
25 Ağu 2020 - 19:52 AA - Sağlık
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.