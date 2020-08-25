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- 25 Ağu 2020 - 20:17 G: 25 Ağu 2020 - 20:18

Ankara'da Yarından İtibaren YASAK! Düğün, Nişan, Kına ve Sünnet yapacaklar DİKKAT!

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge uyarınca Adana, Ağrı, Ankara, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya, Mardin, Şanlıurfa, Van ve Yozgat'ta sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere yarından itibaren izin verilmeyecek Bu illerde düğün ve nikahlar ise en fazla 1 saat içinde tamamlanacak, dans ve oyuna izin verilmeyecek, gelin ile damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 15 yaş altı çocukların düğünlere ve nikah merasiml

Ankara'da Yarından İtibaren YASAK! Düğün, nişan ve sünnet yapacaklar DİKKAT!

25 Ağu 2020 - 20:17 AA Ankara- Gündem

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