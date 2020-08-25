Bir çok Mağdur var! Ankara'da dolandırıcılık şüphelisi 8 kişi tutuklandı!
Başkentte, iş yeri açıp internet üzerinden verdikleri ilanlarla birçok kişiyi dolandırdığı tespit edilen 8 şüpheli tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yenimahalle ilçesindeki Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde farklı adreslerde çok sayıda iş yeri açıp internet üzerinden verdikleri ilanlarla birçok kişiyi dolandıran 8 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Başkentte, iş yeri açıp internet üzerinden verdikleri ilanlarla birçok kişiyi dolandırdığı tespit edilen 8 şüpheli tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yenimahalle ilçesindeki Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde farklı adreslerde çok sayıda iş yeri açıp internet üzerinden verdikleri ilanlarla birçok kişiyi dolandıran 8 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, elebaşları A.İ.E. ve M.Ş. olduğu iddia edilen gruba yönelik teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin farklı illerde bulunan 83 kişiyi çeşitli yöntemlerle kandırarak iş makinesi satımı adı altında zorla para aldıklarını, senet imzalattırdıklarını ve para vermemekte direnenleri silahla tehdit ettiklerini belirledi.
Operasyonda 3 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 10 av tüfeği kartuşu, 50 adet 9 milimetre tabanca fişeği, çok sayıda çek ve senet ile sözleşme ele geçirildi. Şüpheliler işlemlerin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.
Başkentte, iş yeri açıp internet üzerinden verdikleri ilanlarla birçok kişiyi dolandırdığı tespit edilen 8 şüpheli tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yenimahalle ilçesindeki Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde farklı adreslerde çok sayıda iş yeri açıp internet üzerinden verdikleri ilanlarla birçok kişiyi dolandıran 8 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.