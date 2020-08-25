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- 25 Ağu 2020 - 20:58 G: 25 Ağu 2020 - 20:59

Ali Babacan Karantinada! Kovid-19 testi pozitif çıktı - Ankara

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu

Ali Babacan Karantinada! Kovid-19 testi pozitif çıktı - Ankara

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi. Babacan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin sonucunun pozitif olduğunu öğrendiğini belirtti.

25 Ağu 2020 - 20:58 AA Ankara- Sağlık

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