Haberler Ankara Haberler Ankara
- 25 Ağu 2020 - 22:02 G: 25 Ağu 2020 - 22:03

Otomobiller kavşakta çarpıştı: 5 kişi yaralandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki trafik kazasında 5 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Adapazarı istikametine giden Barış K. yönetimindeki 54 H 2432 plakalı otomobil ile Hamza İ. idaresindeki 67 EH 562 plakalı otomobil D-140 kara yolu Anadolu Otoyolu kavşağında çarpıştı.

Otomobiller kavşakta çarpıştı: 5 yaralı

Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki trafik kazasında 5 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Adapazarı istikametine giden Barış K. yönetimindeki 54 H 2432 plakalı otomobil ile Hamza İ. idaresindeki 67 EH 562 plakalı otomobil D-140 kara yolu Anadolu Otoyolu kavşağında çarpıştı.

25 Ağu 2020 - 22:02 AA Sakarya- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ali Babacan Karantinada! Kovid-19 testi pozitif çıktı - Ankara mask
Ali Babacan Karantinada! Kovid-19 testi pozitif çıktı - Ankara
Bir çok Mağdur var! Ankara'da dolandırıcılık şüphelisi 8 kişi tutuklandı! mask
Bir çok Mağdur var! Ankara'da dolandırıcılık şüphelisi 8 kişi tutuklandı!
Ankara'da Yarından İtibaren YASAK! Düğün, Nişan, Kına ve Sünnet yapacaklar DİKKAT! mask
Ankara'da Yarından İtibaren YASAK! Düğün, Nişan, Kına ve Sünnet yapacaklar DİKKAT!
ABD'de polisin arkadan vurduğu siyahi Jacob Blake felçli kaldı! Yüzlerce kişi sokağa döküldü mask
ABD'de polisin arkadan vurduğu siyahi Jacob Blake felçli kaldı! Yüzlerce kişi sokağa döküldü
O Ülkede 1,9 milyon kişi HIV (AIDS) virüsü taşıyor! mask
O Ülkede 1,9 milyon kişi HIV (AIDS) virüsü taşıyor!
İzmir'de teknenin batması sonucu kaybolan 9 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu mask
İzmir'de teknenin batması sonucu kaybolan 9 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL