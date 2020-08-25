25 Ağu 2020 - 22:02 Güncelleme: 25 Ağu 2020 - 22:03
Otomobiller kavşakta çarpıştı: 5 kişi yaralandı
Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki trafik kazasında 5 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Adapazarı istikametine giden Barış K. yönetimindeki 54 H 2432 plakalı otomobil ile Hamza İ. idaresindeki 67 EH 562 plakalı otomobil D-140 kara yolu Anadolu Otoyolu kavşağında çarpıştı.
Otomobiller kavşakta çarpıştı: 5 yaralı
Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki trafik kazasında 5 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Adapazarı istikametine giden Barış K. yönetimindeki 54 H 2432 plakalı otomobil ile Hamza İ. idaresindeki 67 EH 562 plakalı otomobil D-140 kara yolu Anadolu Otoyolu kavşağında çarpıştı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.