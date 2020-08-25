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- 25 Ağu 2020 - 22:20 G: 25 Ağu 2020 - 22:49

Eski eşi tarafından silahla Başından ve boynundan yaralanan kadın öldü

Batman'da bir kadın eski eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü

Batman'da 2 çocuk annesi 21 yaşındaki kadın, eski eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü.Edinilen bilgiye göre, Pınarbaşı Mahallesi'nde yolda yürüyen E.T'yi boşandığı M.D. otomobille takip etti.

İddiaya göre, bir süre sonra eski eşine aracıyla yaklaşan M.D. silahla ateş ederek E.T'yi vurdu. Saldırgan olay yerinden kaçarken E.T. çevredekiler tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı.

Başından ve boynundan yaralanan E.T. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Zanlı kısa bir süre sonra polis ekiplerince yakalandı. Soruşturma sürüyor.

25 Ağu 2020 - 22:20 AA Batman- Asayiş

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