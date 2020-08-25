25 Ağu 2020 - 22:20 Güncelleme: 25 Ağu 2020 - 22:49
Eski eşi tarafından silahla Başından ve boynundan yaralanan kadın öldü
Batman'da bir kadın eski eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü
Batman'da 2 çocuk annesi 21 yaşındaki kadın, eski eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü.Edinilen bilgiye göre, Pınarbaşı Mahallesi'nde yolda yürüyen E.T'yi boşandığı M.D. otomobille takip etti.
İddiaya göre, bir süre sonra eski eşine aracıyla yaklaşan M.D. silahla ateş ederek E.T'yi vurdu. Saldırgan olay yerinden kaçarken E.T. çevredekiler tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı.
Başından ve boynundan yaralanan E.T. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Zanlı kısa bir süre sonra polis ekiplerince yakalandı. Soruşturma sürüyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.