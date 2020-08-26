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26 Ağu 2020 - 09:06

Fırtına-16 operasyonunu: 100 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Bursa'da, bir otomobildeki gizli bölmelere saklanmış yaklaşık 100 bin uyuşturucu hap ve 12 kilogram esrar ele geçirildi, yabancı uyruklu 1 şüpheli gözaltına alındı.