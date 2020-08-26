26 Ağu 2020 - 13:18 Güncelleme: 26 Ağu 2020 - 13:26
22 yaşındaki genç ablasıyla tartışan eniştesini vurdu!
Adana’da ablasıyla tartıştığı eniştesini silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
22 yaşındaki genç ablasıyla tartışan eniştesini vurdu.
Adana’da ablasıyla tartıştığı eniştesini silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İddiaya göre, merkez Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi’nde Hıdır A. (49), kuaförden geç dönen eşi Hatice A. (34) ile tartıştı.
Hatice A, tartışmanın ardından üç çocuğundan ikisini yanına alarak annesinin evine gitti.
Daha sonra Hıdır A. telefonla eşiyle görüşüp eve dönmesini istedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.