22 yaşındaki genç ablasıyla tartışan eniştesini vurdu.

Adana’da ablasıyla tartıştığı eniştesini silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.



İddiaya göre, merkez Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi’nde Hıdır A. (49), kuaförden geç dönen eşi Hatice A. (34) ile tartıştı.



Hatice A, tartışmanın ardından üç çocuğundan ikisini yanına alarak annesinin evine gitti.



Daha sonra Hıdır A. telefonla eşiyle görüşüp eve dönmesini istedi.