Kilosu ile dikkat çeken MasterChef Ayyüce Kamit kimdir? Kaç yaşında, nereli? Kaç kilo? Instagram hesabı

Tv8'in sevilen yarışma programı sezona bomba gibi bir giriş yaptı. Yarışmacıların birbirinden yetenekli olmasının yanı sıra karakteristik özellikleri de izleyicileri ekrana kilitlemiş durumda.



Birbirinden ilginç yarışmacıların yer aldığı Masterchef Türkiye 2020 reytingleri altüst ederken izleyiciler, yarışmacılar hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorlar. Bizlerde sizin için Masterchef Türkiye 2020 kadrosunda yer alan yarışmacılarından Ayyüce Kamit'in kısa özgeçmişini hazırlık.