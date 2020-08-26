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- 26 Ağu 2020 - 15:18 G: 26 Ağu 2020 - 15:26

Yaşlı çifti canice öldürmüştü! Gözaltına alınan zanlı...

Kırklareli'nin Vize ilçesinde hırsızlık için girdiği evin sahibi yaşlı çifti bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Yaşlı çifti canice öldürmüştü! Gözaltına alınan zanlı...

Kırklareli'nin Vize ilçesinde hırsızlık için girdiği evin sahibi yaşlı çifti bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi.

Gazi Mahallesi Kışla Caddesi'nde emekli öğretmenler Aykut ile eşi Vesile Küçükesin'in yaşadığı iki katlı evin mutfak camından içeriye girip yaşlı çifti bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen C.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı güvenlik önlemleri altında Vize Adliyesine sevk edildi.

Aileye taziye ziyaretinde bulunan Belediye Başkanı Ercan Özalp, çiftin dünya tatlısı insanlar olduğunu belirtti.

26 Ağu 2020 - 15:18 AA - Asayiş

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